LIVEBLOG: Deel Rotterdam-Zuid kort zonder stroom

In een groot deel van Rotterdam-Zuid is dinsdag korte tijd de stroom uitgevallen. Volgens netbeheerder Stedin zaten daardoor 16 duizend aansluitingen zonder stroom. RTV Rijnmond maakte dit liveblog over de stroomstoring:

12:03 uur: De stroomstoring is verholpen, meldt netbeheerder Stedin. De oorzaak van de storing is vermoedelijk graafschade. De storing heeft ruim een half uur geduurd.

12:00 uur: Een deel van de stroomstoring is inmiddels verholpen. Op het Noordereiland hebben sommige aansluitingen weer elektriciteit.

11:56 uur: Ook veel verkeerslichten zijn uitgevallen op Zuid. Er zijn verkeersregelaars ingezet.

11:49 uur: Op de metrostations Wilhelminaplein en Maashaven is de verlichting uitgevallen, meldt de RET. Ook zijn de poorten voor het in- en uitchecken uitgevallen. De RET komt met nadere informatie wat reizigers moeten doen. Ook in de Kuip van Feyenoord is geen stroom.

11:45 uur: De oorzaak van de stroomstoring zit in een middenspanningsstation aan de Putselaan. De storing is ontstaan om 11:18 uur.

11:40 uur: De brandweer is met veel mensen uitgerukt om mensen te bevrijden die in liften vast zitten. Mensen zagen bij het WPC op de Wilhelminapier zwarte rook. Dat was van het opstarten van de noodgenerator.