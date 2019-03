Bioscopen vieren 75 jaar Diana Ross

Ze is één van de grootste zangeressen en dinsdag wordt ze 75 jaar. Een speciale film met het bijzondere concert van Diana Ross in Central Park in New York wordt op haar verjaardag in Dordrecht, Alblasserdam, Spijkenisse, Vlaardingen en Hellevoetsluis uitgezonden. Zondag volgt ook nog LantarenVenster in Rotterdam.

Superfan Jeroen Noppen uit Rotterdam noemt het concert van 21 juli 1983 in New York ook één van de hoogtepunten uit haar carrière. "Het was zo'n bijzonder concert", legt hij uit. "Het was enorm slecht weer, met zware buien. Ross was zelf ook doorweekt. Toen het begon te onweren was er de angst dat er paniek zou uitbreken onder het publiek. Maar door haar keuze om het nummer Reach Out And Touch te zingen, verliet iedereen rustig het terrein."

Een dag later kon het 450 duizend mensen tellende publiek nog een keer terugkomen. In mooi weer gaf de zangeres nóg een concert.

Diva

Maar Noppen ontkent niet dat Ross, die eerder bekend werd als een van de zangeressen van The Supremes, ook een enorme diva kon zijn. Hij verwijst naar haar bezoek aan Rotterdam in 1982.

"Na veertig minuten gingen opeens de lichten aan", zegt Noppen, over het concert in Ahoy. "Iedereen dacht dat het pauze was, maar in feite was ze onderweg naar een vliegtuig. Ze had verkering met een arts in Parijs en ze wilde zo snel mogelijk die kant op."

En daar zaten de mensen dan in de zaal. "We waren verbouwereerd", zegt Noppen, die zelf zestig gulden betaalde voor de kaartjes. "En het erge was: de volgende dag flikte ze het weer!"

Een paar jaar later keerde Ross terug naar Rotterdam. Voor maar liefst vijf optredens. Noppen: "Iedereen dacht dat ze dat nooit vol zou krijgen, zeker niet na het debacle van het jaar ervoor. Maar mede door het concert in Central Park was haar populariteit zo gegroeid, dat alle shows uitverkocht waren. Toen duurde het concert twee uur. Ze heeft het ruimschoots goedgemaakt."

Ontmoet

Noppen heeft de zangeres ook twee keer persoonlijk ontmoet. De eerste keer was na een optreden in Las Vegas. "Ik zat met een vriend aan een tafeltje vooraf, bij het podium. En hij stak een sigaret op, dat mocht daar toen. Zij liep op mijn vriend af en vroeg hem de sigaret uit te doen, omdat de rook slecht voor haar stem was."

De stemming sloeg al snel (positief) om. Ze vroeg de twee heren waar ze vandaan kwamen. "En na afloop stonden we rustig bij te praten in de foyer toen Ross op ons af kwam. Ze maakte een babbeltje met ons en vertelde dat ze het leuk vond dat we helemaal uit Nederland kwamen. Maar over het concert van 1982 wilde ze het niet hebben. Dat vond ze niks."

In 1990 kwam het tot een tweede ontmoeting, langs de rode loper bij de Video Music Awards van MTV in New York. "Ze had er toen geen zin in en liep meteen door", herinnert Noppen zich. "Maar toen ik riep of ze nog wat wilde zeggen tegen de Nederlandse fans draaide ze zich om. Tot mijn verbazing overigens."

Farewell-tour

Met 22 optredens in Ahoy is Diana Ross een graag geziene gast in Nederland. "Of ze nog deze kant op komt, weet ik niet", gaat Noppen verder. "Ze is nu bezig met een farewell tour. Het is afwachten. Ze komt graag naar Nederland, dus misschien wel."

En voor de mensen die daar niet op kunnen wachten, is er deze week ook nog de film zien in regionale bioscopen.