Gözübüyük en Kuipers fluiten Feyenoord

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit komende zondag in De Galgenwaard de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord. Het duel in de Domstad begint om 14:30.

In verband met de aanslag vorige week in een tram in Utrecht, waarbij drie doden vielen, zullen beide ploegen met rouwbanden spelen en zal er in de achttiende minuut een 'applausminuut' worden gehouden.

De wedstrijd Heerenveen-Excelsior is zaterdagavond en staat onder leiding van Allard Lindhout. In het Abe Lenstra Stadion wordt om 20:45 uur afgetrapt.

Voor het daaropvolgende midweekse programma zijn de scheidsrechters ook aangesteld. Woensdag 3 april fluit Martin van den Kerkhof de degradatiekraker Excelsior-NAC en donderdag 4 april is Bjorn Kuipers de arbiter in de Kuip bij Feyenoord- SC Heerenveen.

In de Keuken Kampioen Divisie staat Jong FC Utrecht-Sparta vrijdagavond onder leiding van Laurens Gerrets en FC Dordrecht - Go Ahead Eagles wordt gefloten door Edgar Bijl. Beide wedstrijden beginnen om 20:00.