Zwembad De Windas: Geen idee hoe de tegels konden loslaten

"Eigenlijk hadden hier allemaal kinderen zwemles moeten hebben", zegt Michiel van Mierlo, de manager van De Windas, terwijl hij uitkijkt over het bad.

Het is niet de eerste keer dat de tegels loslaten in het bad in Bergschenhoek. "In januari was het in het recreatiebad ook al raak", zegt Van Mierlo. "Er zijn allerlei onderzoeken geweest, maar de oorzaak is nog niet bekend. We hebben het idee dat er spanning in de tegelvloer zit, maar of dat de exacte oorzaak is kunnen we nog niet zeggen."

Geen zwemles

Het gevolg is dat voor zeker duizend kinderen de zwemles de komende periode niet doorgaat. Het is ook nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren.

"Wij balen ervan", zegt Van Mierlo. "Het is voor ons niet leuk, maar ik vind het vooral jammer voor al die kinderen en mensen die geen gebruik van het bad kunnen maken."

Deze week volgt er nog een gesprek over de situatie tussen De Windas en de gemeente Lansingerland. Er worden dan mogelijkheden besproken tot het repareren van het zwembad.

Van Mierlo: "We willen kijken of duikers het bad in kunnen om de tegels weer vast te lijmen. Dat is wat duurder, maar dat is niet anders. Ik hoop dat het bad zo snel mogelijk weer open kan."

Wie er voor de kosten opdraait is ook nog een vraagteken. "Het bad is tien jaar geleden gelegd. Of dit nog onder de garantie valt, kan ik niet vertellen. Maar er is wel een deskundige van de aannemer ook een kijkje komen nemen."