Op=op Voordeelshop failliet verklaard

Budgetdrogisterijketen Op=op Voordeelshop is failliet verklaard. De rechter heeft een curator aangesteld. Op=op zegt last te hebben gehad van uitdagende marktomstandigheden.

Op=op Voordeelshop opende vrijdag zelfs nog vestigingen waardoor het totaal op 152 winkels kwam, onder meer in Rotterdam, Dordrecht, Spijkenisse en Maassluis. Daarvan zijn tien franchisevestigingen die buiten het bankroet vallen. Het bedrijf heeft 1164 medewerkers, waarvan het merendeel in deeltijd werkt. In totaal zijn zij goed voor 318 voltijdsbanen.

De winkels blijven voorlopig open. Bestellen via de webshop is niet meer mogelijk. Het is nu aan de curator om te onderzoeken of er nog een doorstart in zit.

Op=op Voordeelshop liet eerder zelf weten dat aandeelhouders en adviseurs nog mogelijkheden zagen om de keten "in afgeslankte vorm door te zetten''.

Op=op Voordeelshop is niet de eerste keten die dit jaar omvalt door lastige marktomstandigheden. Onlangs speelden er ook al bankroeten bij speelgoedketen Intertoys en kledingketen CoolCat.