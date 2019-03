Weer examens geschrapt na brandalarm Hogeschool Rotterdam

Bij de Hogeschool Rotterdam is opnieuw een brandalarm ingedrukt tijdens een examen. Op dat moment was er een bedrijfseconomietoets voor eerstejaarsstudenten aan de gang. Ron Bormans, voorzitter van de Raad van Bestuur, is woest: [Tweet:https://twitter.com/ronbormans1/status/1110529104632270848]

Het examen was woensdag tien minuten aan de gang toen het brandalarm af ging in het gebouw aan de Kralingse Zoom. Vervolgens moest iedereen naar buiten. De examencommissie heeft alle examens afgekeurd. De toets wordt later ingehaald. Er bleek geen brand te zijn.

Het is al zeker de derde keer in twee jaar tijd dat een valse brandmelding werd gedaan tijdens een examen. In juni 2017 moesten 250 leerlingen van de vestiging aan de Rochussenstraat naar buiten. In mei vorig jaar was het weer raak. Daarna zou Bormans aangifte doen: