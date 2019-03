Krimpenaren over omstreden Facebook-post van burgemeester: 'Hij moet eruit!'

Vroom postte zaterdag een cryptisch bericht met daarbij foto's van nazi's en extreem-rechts. Het was een verwijzing naar de overwinningsspeech van Thierry Baudet bij de verkiezingen. Die had "de elite" verweten nooit meer een boek te lezen.

"Dus heb ik wat boeken die ik voor m'n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd", tikte Vroom met gevoel voor sarcasme.

De burgemeester gaf later aan dat hij een maatschappelijk debat wilde openen over de opkomst van Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Spijt van zijn actie had hij niet.

"Schandalig dat iemand die onpartijdig en neutraal moet zijn, zo'n uiting doet. Dat vind ik heel erg. Motie van wantrouwen? Die man moet eruit", zegt een boze vrouw.

"Hij schildert mensen af als fascisten of neo-nazi's. Daar komt het wel op neer", meent een man. "Hij (burgemeester Vroom, red.) is een racist. Hij discrimineert. Wij niet", stelt een ander.

Het omstreden bericht is inmiddels van Facebook verwijderd.

Nadenken