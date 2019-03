In trouwkleding over de finish bij de Marathon Rotterdam

Etienne Hollaar (links) en Ton Legerstee willen in trouwkleding over de finish bij marathon

In trouwkleding de finish over bij marathon

Strak in het pak of in een lange jurk op weg naar de Coolsingel? Voor Etienne Hollaar en Ton Legerstee is dit jaar niets te gek tijdens de Marathon Rotterdam. De mannen gaan de 42 kilometer en 195 meter in trouwkleding afleggen om geld op te halen voor Stichting KiKa.

Ton is de bruidegom, Etienne de bruid. "Het is gewoon leuk. Hoe gekker, hoe beter", zegt Etienne. "Ik loop al een aantal jaar in een verkleed-outfit om te laten zien hoe leuk hardlopen is. Hoe meer mensen in een gekke outfit lopen, hoe minder je denkt aan de kilometers die je nog moet afleggen."

De bruidegom is blij dat hij in een pak mag lopen. "Want het lijkt me in een jurk veel zwaarder", denkt Ton. "Ik vind het niet erg", lacht Etienne.

De mannen vinden het vooral belangrijk dat er veel geld wordt opgehaald voor KiKa, een steunfonds voor kinderen met kanker. "Ondertussen staat er al een behoorlijk bedrag. Laten we hopen dat dat nog meer wordt."