Rijnmond Running Team: Natasja in de herkansing na beenbreuk

Duizenden lopers kijken ernaar uit: de Rotterdamse marathon van 7 april. Zo ook de zes lopers uit het Rijnmond Running Team. Natasja Schulze (45) uit Den Haag loopt zondag haar eerste marathon. Eigenlijk had ze hem vorig jaar al willen doen maar een ongeluk gooide roet in het eten.

Natasja was al in principe klaar met haar training voor de marathon van 2018, maar op anderhalve week voor dé datum liep ze bij een fietsongeluk een dubbele beenbreuk op.

Gespalkt been

"Op de dag van de marathon zat ik op de bank met een gespalkt been en een kat en een hond dicht tegen me aan... dat was het dan", herinnert Natasja zich. "Het was echt vreselijk. Ik heb daar echt zo keihard voor geknokt en dan overkomt je dit. Nou, dan weet je echt niet meer waar je het zoeken moet".

De voorbereiding voor de ruim 42 kilometer-loop van dit jaar was voor Natasja vergelijkbaar met de training van vorig jaar.

Met die knie kun je de marathon gewoon lopen, kreeg Natasja van dit jaar van haar behandelaar te horen. "Dat was niet tegen dovemansoren gezegd", aldus de sportieve Haagse.

Oppakken en doorgaan

"En verder is het gewoon weer oppakken en doorgaan waar ik gebleven was", zegt Natascha, "en tot nu toe gaat het heel goed".

Natasja is gelukkig als ze loopt. "Tijdens het lopen ben ik lekker in mijn eigen bubbel en ben ik helemaal happy".

Ziekte van Lyme

Natasja Schulze loopt voor een goed doel op 7 april. Ze wil geld inzamelen voor een collega die de ziekte van Lyme heeft opgelopen. "Hier in Nederland worden de behandelingen niet vergoed. In het buitenland wel, dus ik hoop dat ik haar kan helpen om de kosten te dragen."