Malacia, Duarte en Harroui winnen met Jong Oranje

Deroy Duarte stond ditmaal in de basis bij Jong Oranje

Jong Oranje heeft het trainingskamp in Spanje afgesloten met een overwinning. Met Feyenoorder Tyrell Malacia en Spartanen Deroy Duarte en Abdou Harroui in de basis won de ploeg van Erwin van der Looi met 1-0 van Jong Egypte.

Naast bovengenoemde spelers stond ook voormalig Feyenoorder Tahith Chong (Manchester United) in de basis bij Jong Oranje. Rick van Drongelen (ex-Sparta, nu HSV) en Danilho Doeki (ex-Excelsior, nu Vitesse) bleven op de bank. De winnende treffer kwam van de voet van PSV-speler Cody Gakpo.

Jong Oranje is dit jaar niet aanwezig op het EK en hield samen met Egypte en de Verenigde Staten een oefentoernooi in het Spaanse San Pedro del Pinatar. Eerder speelde de ploeg van Van der Looi met 0-0 gelijk tegen Jong VS.