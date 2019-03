Vlaardingse Watertoren: Benzo, B&B en een biertje

Ruim 20 jaar stond de Watertoren in Vlaardingen nutteloos een beetje in de wolken te prikken. Het gebouw uit 1955 had geen functie meer voor de drinkwatervoorziening van de Vlaardingers en werd uitgewoond door duiven, onverlaten en de tand des tijds. Nu is er weer leven in brouwerij.

Broer en zus Eugene en Josien Schenkels hadden wel zin in een project en begonnen een paar jaar geleden met de verbouwing.

Na veel bloed, zweet en vooral tranen gaan de twee opgewekt de lente en zomer in. Er is nu een restaurantje, een bed & Breakfast, een dakterras met geweldig uitzicht, een feestzaal en een expositieruimte, nu gevuld met Vlaardingse Benzo fietsen.

Chaos

"Het was echt een chaos binnen en ik heb er ik weet niet hoeveel kilo staal uitgezaagd en geslepen", vertelt Eugene. In de tuin naast de ingang ligt een deel van de weg gezaagde buizen en koppelingen. "Er stond hier altijd ruim een miljoen liter water in het basin maar onder meer door de hoogbouw in de wijk Holy verloor de toren zijn functie".

Vorige week was er in de Vlaardingse toren voor het eerst een stembureau. "Er kwamen mensen die speciaal hier wilden stemmen om meteen een kijkje te nemen", vertelt Josien terwijl ze een lunch serveert.

Een oudere stemgerechtigde had wel een kritiekpuntje. "Die troep in de tuin moet je weghalen joh", verwijzend naar de restanten van pijpleidingen uit de toren. Eugene en Josien lachen.

"Straks als alles gaat groeien moet je kijken hoe sfeervol het is". In het glas van de trotse Eugene geen water. "In de Watertoren is ook wijn en ik ben al uitgeklokt dus het mag".

Zaterdag aanstaande is ook de Benzo Fietsen expositie weer open.