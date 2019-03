Bewoners Rotterdam-Beverwaard vechten voor asbestvergoeding

Ook in de Rotterdamse wijk Beverwaard zijn er zo'n tweehonderd 'asbestdaken'. De bewoners maken zich zorgen voor de renovatie. "Wij hebben daar nachtmerries over. Financieel betekent het veel", maakt bewoner Miranda Schell zich zorgen. De renovatie zou tussen de 30 en 61 duizend euro per huis kosten. "Sommige mensen moeten met 50 euro rondkomen. Dat is ondoenlijk", zegt bewoner Leo Visser.

Het lot van duizenden regiogenoten met een 'asbestdak', ligt nu in de handen van de Eerste Kamer. In Beverwaard doen ze alles voor een wonder. "Ik ga zeker vechten", is bewoonster Marleen Heezen strijdlustig.

Landelijk gaat het om zo'n 120.000 woningen met een dak met asbest. Volgens het wetsvoorstel dat nu in de Eerste Kamer ligt moeten die daken voor 2025 gesaneerd zijn. Tijdens de bijeenkomst was er veel discussie over de hoeveelheid hulp die de bewoners moeten ontvangen.

Ron Schell is in ieder geval duidelijk over zijn gedroomde oplossing: "Gemeente en rijk moeten onze daken vervangen. De huidige bedragen zijn niet te betalen. Dan pas kunnen we weer rustig slapen."