Kunstenaar begint aan 250 meter groot schilderij langs A15

Kunstenaar Collin van der Sluijs is begonnen aan het pimpen van het geluidscherm langs de A15 bij Sliedrecht. De komende maand beschildert hij 250 meter van de betonnen wand ter hoogte van Sliedrecht-Oost.

Het kunstwerk moet aan automobilisten iets van Sliedrecht laten zien, zowel van de baggergeschiedenis als van de natuur. Als het project aanslaat komen meer geluidschermen langs snelwegen in de Drechtsteden aan de beurt.

Collin Van der Sluijs is bekend van street art-projecten in onder meer Rotterdam. Ook heeft hij eerder enorme kunstwerken gemaakt in de Verenigde Staten, Duitsland en België.