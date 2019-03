Voormalig Excelsior-speler Van Peppen zet punt achter carrière

Van Peppen speelde van 2008 tot en met 2010 voor Excelsior en maakte deel uit van de selectie die in 2010 ten koste van Sparta promoveerde naar de Eredivisie. "Ik wist dat het moeilijk zou worden om een nieuwe club te vinden. Dan vind je die uiteindelijk niet en houdt het voetbal eerder op dan je had gehoopt", vertelt Van Peppen tegenover RTV Rijnmond.

Bekijk hierboven de video waarin Ard van Peppen in gesprek met verslaggever Justin Kevenaar vertelt over het einde van zijn profcarrière. Maandag zendt RTV Rijnmond een reportage uit over Van Peppen, in voorbereiding op de Marathon van Rotterdam die hij gaat lopen.