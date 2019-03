Nederlanders kijken uit naar twee avonden Premier League Darts in Ahoy: 'Dit wordt onwijs top'

Van Gerwen gooit weer tegen Van Barneveld in Ahoy: 'Zou als dartsfan liever de Nederlanders apart aanmoedigen'

Deze woensdag en donderdag staat Rotterdam Ahoy weer volop in het teken van de Premier League Darts. Er komen dit jaar maar liefst drie Nederlanders in actie, waaronder natuurlijk titelverdediger en nummer één van de wereld Michael van Gerwen.

"Het is heel fijn om hier in Rotterdam te zijn", vertelt Van Gerwen. "Ik voel me goed en wil het gevoel van afgelopen weekend (winst op de European Darts Open, red.) hier doortrekken", vertelt de Brabander, die baalt dat hij weer tegen landgenoot Raymond van Barneveld speelt. "Als Nederlandse dartsfan zou ik liever twee keer apart iemand aanmoedigen dan dat ik ze tegen elkaar zie spelen. De PDC zal dit misschien wel doen om geen gezeur van andere spelers te krijgen."

Van Barneveld speelt deze week voor het laatst in Ahoy, nadat hij eerder al bekend maakte aan het einde van dit jaar na een rijke carrière te stoppen als profdarter. "Ik had het anders gedaan en niet in een jaar vol drama willen zitten", vertelt Van Gerwen over die beslissing. "Dat heb ik ook tegen Raymond gezegd. Maar misschien pakt het niet heel verkeerd voor hem uit en heeft hij daarmee ook deels kwalificatie voor deze Premier League afgedwongen."

'Contender' De Zwaan

Jeffrey de Zwaan mag dit jaar als 'contender' op donderdagavond in actie komen in Ahoy. Hij gooit dan tegen voormalig wereldkampioen Rob Cross.

"Ik ben hier de afgelopen jaren als supporter geweest", vertelt De Zwaan. "Het is zo indrukwekkend om bijvoorbeeld de opkomst van Raymond mee te maken, iedereen roept constant 'Barney Army'. Er komt een geluid uit die zaal, dat is echt magisch. Dat maakt het helemaal geweldig dat ik er nu zelf mag staan."