Burgemeester Vroom: bericht over Baudet was 'niet handig'

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel erkent dat zijn Facebookpost met naziboeken na de overwinning van Forum voor Democratie niet handig was. Zo had het niet moeten gaan, zegt een woordvoerder van de burgemeester tegen de NOS.

Vroom keerde zich op Facebook tegen uitlatingen van Forum-leider Baudet dat de elite geen boeken leest. De post van de burgemeester zorgde voor veel ophef.

Maandagavond was er overleg tussen Vroom en de meerdere partijen van de Krimpense gemeenteraad. Vroom denkt er nu over na hoe hij de band met de bevolking kan herstellen.

In Krimpen is door een deel van de bevolking fel gereageerd op het Baudet-bericht. Sommige inwoners vinden de tekst en foto's op social Facebook niet passen bij de neutrale rol van een burgemeester en vinden dat het beter is als Vroom opstapt.

Het omstreden bericht is inmiddels van Facebook verwijderd. Vroom liet maandag nog weten dat hij geen spijt had van zijn actie. Hij had er het maatschappelijk debat willen openen over de ideeën van Forum voor Democratie en voorman Thierry Baudet.