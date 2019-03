Contracten Damen en Hadouir formeel opgezegd bij Excelsior

Voor 1 april hebben clubs de mogelijkheid om verlengde contracten formeel op te zeggen. Ook Desevio

Payne, die dit seizoen wegens een blessure nog niet in actie kwam, bezit een aflopende verbintenis. "In het geval van Payne zit er een optie in zijn contract die we vooralsnog niet zullen lichten", aldus De Haan.

Het is ook nog niet duidelijk of verdediger Jurgen Mattheij ook na dit seizoen in Kralingen speelt. "Die hebben we aan het begin van het seizoen al hierover gesproken en het zal nog moeten blijken welke kant dat nu op gaat. Dat zal natuurlijk ook aan Jurgen liggen", besluit De Haan.