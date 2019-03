Baudet niet naar Provinciale Staten, ondanks voorkeursstemmen

Thierry Baudet wordt geen lid van de Provinciale Staten. De leider van Forum voor Democratie was zowel in Noord-Holland, waar hij woont, als in Zuid-Holland met voorkeursstemmen verkozen.

In de twee provincies was Baudet lijstduwer. Hij kreeg 77.035 stemmen in Zuid-Holland en 56.154 stemmen in Noord-Holland. Zijn partij werd in beide provincies de grootste.

Baudet blijft in de Tweede Kamer, waar zijn partij Forum voor Democratie momenteel twee zetels heeft. In de Eerste Kamer veroverde Forum vorige week dertien zetels.