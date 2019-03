Feyenoorders met Oranje onder 19 niet naar EK

Feyenoorders Orkun Kökçü, Wouter Burger en Lutsharel Geertuida hebben een nederlaag van Oranje Onder-19 tegen Spanje niet kunnen voorkomen. Door een late Spaanse treffer werd het 0-1, waardoor Oranje het EK van komende zomer in Armenië misloopt.

Door twee eerdere overwinningen in de kwalificatiepoule, had de ploeg van trainer Maarten Stekelenburg in Hardenberg aan een gelijkspel genoeg om zich te kwalificeren voor het EK. Nadat de wedstrijd lang richting een 0-0 eindstand ging, schoot Alejandro Marqués toch nog de 0-1 binnen.

Aanvoerder Kökçü werd na een uur spelen vervangen door Ryan Gravenberch. Ook Wouter Burger maakte de negentig minuten niet vol, hij verliet het veld in de 78ste minuut voor Peer Koopmeiners. Lutsharel Geertruida speelde de gehele wedstrijd.