Oud-raadsleden willen referendum over Feyenoord City

Voormalig SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn, oud D66-raadslid Jos Verveen en oud Leefbaar Rotterdam-raadslid Dries Mosch willen een stedelijk referendum over Feyenoord City. Zij willen dat de Rotterdamse burger beslist of het verantwoord is dat de gemeente vele miljoenen investeert in het nieuwe Feyenoord-stadion.