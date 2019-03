Oud-raadsleden willen referendum over nieuw Feyenoord-stadion

Oud-raadslid Leo de Kleijn over referendum Feyenoord-stadion

Voormalig SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn, oud D66-raadslid Jos Verveen en oud Leefbaar Rotterdam-raadslid Dries Mosch willen een stedelijk referendum over een nieuw Feyenoordstadion.

De drie oud-raadsleden willen dat de Rotterdamse burger beslist of het verantwoord is dat de gemeente vele miljoenen investeert in het nieuwe Feyenoord-stadion.

"Ik heb tussen 2008 en 2016 vier plannen voorbij zien komen", zegt De Kleijn. "Maar ik heb nooit gezien dat de mening van de Rotterdammers gevraagd wordt. Willen we wel of niet een nieuw stadion. En hoe moet dat eruit zien? En moet de gemeente daaraan bijdragen?"

Laat?

Is zo'n referendum dan niet een beetje laat? Nee, vindt De Kleijn. "Er is nog geen besluit genomen. Nu kan het nog."

De Kleijn en Verveen deden eerder al een poging om de Rotterdammer mee te laten beslissen over het nieuwe stadion. Maar dat haalde nooit een meerderheid.

Handtekeningen

Om een stedelijk referendum aan te melden moeten er duizend handtekeningen verzameld worden. Daarna hebben de oud-raadsleden 10 duizend handtekeningen nodig om gemeenteraadsinitiatieven te kunnen blokkeren.

Op dit moment bedraagt het overheidsaandeelhouderschap in Feyenoord City 40 miljoen. Daarnaast reserveert de gemeente 35 miljoen voor de infrastructuur rondom het nieuwe stadion en koopt het de bouwgrond op. Met laatstgenoemde is een bedrag van 60 miljoen gemoeid.