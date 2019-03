Geen cent extra voor Dordtse sportclubs

Drie jaar geleden stelde de raad 5,5 miljoen euro beschikbaar, omdat ze wilden dat vier clubs zouden gaan verhuizen. Van dat geld is inmiddels vv OMC verhuisd. Voetbalclub Dubbeldam, korfbalclub Movado en de tafeltennissers van TTVD wilden gezamenlijk een nieuw complex bouwen, maar het resterende geld bleek daarvoor onvoldoende.

Konijnenhok

Wethouder Stam (BvD) kwam toen met 't plan om Dubbeldam een nieuwe eigen accommodatie te laten bouwen en de twee andere clubs onder te brengen in sporthal De Dijk. TTVD noemde dit plan al onbespreekbaar en Dubbeldam zei voor het beschikbare geld een 'konijnenhok' te kunnen bouwen.

Dubbeldam wil nu haar oude clubhuis gaan verbouwen. "Want wij hebben geen vertrouwen meer in deze gemeente", zegt voorzitter Arie in 't Veld.

Secretaris Ton Timmers van TTVD wil minimaal een accommodatie terug, die de club nu ook heeft: "anders gaan we voorlopig niet verhuizen."

Movado is gematigd optimistisch over een goede afloop. Wethouder Stam gelooft er nog wel in: "Ik wil er met de clubs echt uit proberen te komen."

Raadslid Margret Stolk (VSP) voorspelt dat de al jaren durende soap voort sleept: "Over een tijdje mag de wethouder hier komen vertellen dat de verhuizing weer niet gelukt is."