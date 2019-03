Hogeschool Rotterdam: Zeker acht valse brandmeldingen in twee jaar

De Hogeschool Rotterdam wordt geplaagd door valse brandmeldingen omdat de brandknop wordt ingedrukt. De afgelopen twee jaar was het al acht keer raak. Zeker drie keer werden daardoor tentamens of toetsen ongeldig verklaard. "Ik ben het spuugzat", zegt bestuursvoorzitter Ron Bormans.

Vorige week woensdag was het opnieuw raak. Het economietentamen was net tien minuten aan de gang toen het alarm klonk. Iedereen kon weer naar buiten en het tentamen werd ongeldig verklaard.

En daarmee komt het aantal valse meldingen nu op acht. “Niet in alle gevallen was er een tentamen aan de gang”, legt Bormans uit. “Dus een directe link tussen die twee kan ik niet leggen.”



Handen in het haar

Inmiddels is het al zo ver dat als het alarm gaat, Bormans er al sterk rekening mee houdt dat het gaat om een loos alarm. “Maar je moet toch het zekere voor het onzekere nemen en de procedures in gang zetten”, zegt Bormans.

“Zo’n alarm is er niet voor niets. Maar het heeft een risico in zich dat mensen het op termijn niet meer serieus nemen. Het is levensgevaarlijk wat er nu gebeurt,” constateert Ron Bormans

Het is niet duidelijk hoeveel geld de valse meldingen tot dusverre hebben gekost. “Maar het levert daarnaast ook nog een hoop chagrijn op. Ook wordt het schema van de studenten door de war gegooid, want zij moeten de stof opnieuw leren.”





Aangifte



In voorgaande situaties heeft de Hogeschool Rotterdam aangifte gedaan. “We hebben in één geval beelden van iemand die op het brandalarm drukt. De politie heeft ernaar gekeken. Maar het gezicht van die persoon staat niet op de opname.”

“We gaan heel erg ons best doen om de man of vrouw die achter deze valse meldingen zit in de kraag te vatten”, zegt Bormans verder. “We zijn het echt spuugzat. Het is totaal onverantwoord om dit gedrag te vertonen. Dan deug je gewoon niet als je dit doet.”