Zakkenroller bijna cel uit, opnieuw vast voor fraude

Een 54-jarige Roemeen die voor zakkenrollerij en pinpasfraude bijna zijn celstraf had uitgezeten, is opnieuw aangehouden. Hij wordt verdacht van nog eens 46 vergelijkbare zaken, waarvan vooral kwetsbare ouderen slachtoffer waren.

Hij was in Nederland actief in onder meer Rotterdam en Amsterdam, maar ook in Frankrijk, Noorwegen, Engeland en Denemarken sloeg hij zijn slag. Hij liep ruim een jaar geleden tegen de lamp bij het stelen van 900 euro van een 88-jarige man.

In de 46 zaken maakte de Roemeen meer dan 89.000 euro buit. Hij keek stiekem pincodes af, rolde de pinpas en nam grote bedragen op.