Vrees voor verkeerschaos: werkzaamheden Strandweg per direct gestaakt

De werkzaamheden rond voormalig treinstation Hoek van Holland Strand zijn per direct stilgelegd. Omwonenden en de gebiedscommissie vrezen een verkeerschaos als de Strandweg, een belangrijke ontsluitingsweg, drie maanden dicht is.

Dat meldt mediapartner WOS woensdag. Op de Strandopening (30 mei, Hemelvaartsdag) kwamen in 2018 en 2017 honderdduizend mensen af. Als de Strandweg dicht is, moeten zij allemaal over de Schelpweg komen. "Dat was een gekkenhuis geworden", zegt direct omwonende Caltha Kuijt.

Een aantal leden van de gebiedscommissie heeft bij het stadhuis aangedrongen op stilleggen van de werkzaamheden tot na het strandseizoen in september/oktober. "Gelukkig heeft men dat gerealiseerd", vertelt gebiedscommissielid Ineke Vos.

De werkzaamheden bestonden onder meer uit het verleggen van kabels en leidingen, het rooien van groen, het verleggen van de toegangsweg naar het Vinetaduin en het aanpassen van de riolering.

Uiteindelijk komt op de Strandweg een bovengrondse spoorovergang voor metrostellen van de Hoekse Lijn te liggen, al is dat toekomstmuziek. Oplevering van het laatste gedeelte van Hoekse Lijn gebeurt pas in 2021. Op dit moment is nog niet eens duidelijk wanneer de Hoekse Lijn überhaupt in gebruik wordt genomen.