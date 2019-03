Van Geel na dit seizoen weg als technisch directeur bij Feyenoord

Martin van Geel vertrekt per 1 juli bij Feyenoord. De technisch directeur van de Rotterdammers trad in het seizoen 2011-2012 in dienst bij Feyenoord. De negativiteit was te groot geworden, zegt de technisch directeur tegen Feyenoord TV.

Op de website van Feyenoord meldt Van Geel dat hij 'in samenspraak met de overige directieleden tot de conclusie is gekomen dat het beter voor hemzelf en voor Feyenoord is dat de wegen scheiden'. Van Geel meldt in gesprek met Feyenoord TV dat hij deze beslissing 'een aantal dagen geleden' heeft genomen. "Het was duidelijk dat het onomkeerbaar was om door te gaan", aldus Van Geel.

Tijdens de periode van Van Geel als technisch directeur van Feyenoord werkte hij een hoge schuldenlast weg. De Rotterdammers behaalden een handvol onder zijn technische bewind. Zo pakte Feyenoord het landskampioenschap, twee keer de beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal."

"Het is nog emotioneel, omdat het veel met mij doet", laat Van Geel aan Feyenoord TV weten. "Ik ben acht jaar geleden hier ingestapt. Toen stond Feyenoord er anders voor. Ik ben gepast trots."