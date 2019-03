Deskundigen kraken asbestrapport wooncorporaties

Eenzijdig, gestuurd en partijdig. Dat is het rapport van de koepel van wooncorporaties Aedes, waarin onder meer wordt gesteld dat risico's van asbest veel kleiner zijn dan lange tijd is beweerd. Dat stellen twee deskundigen op het gebied van asbest.

Yvonne Waterman, gespecialiseerd in asbestrecht, en Hellevoeter Jasper Kosters (onderzoeker en adviseur asbest) zijn zelfs boos over de publicatie. ''De levens van mensen worden in gevaar gebracht. Dit is schandalig," zegt Waterman over het rapport dat werd gemaakt door onder meer TNO.

Zij stellen onder meer de onpartijdigheid van TNO ter discussie. "Het ene moment produceert TNO een rapport over de gevaren van het verwijderen van golfplaten . En uit het recente rapport klinkt heel iets anders. Dat is opvallend,"concludeert Kosters.

In het rapport van Aedes staat in de introductie onder meer. 'Wonen en werken in een huis met asbest en het verwijderen van asbestdaken leveren veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Niet alleen zijn de risico’s veelal verwaarloosbaar, ook beschermingsmiddelen zijn niet noodzakelijk. Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid, toont aan dat het huidige asbestbeleid niet realistisch is.'

Waterman en Kosters , die in hun opinie worden gesteund door andere deskundigen uit binnen- en buitenland, zijn geschrokken van de manier waarop er wordt omgegaan met de gevaren van blootstelling. ''De standpunten in het rapport druisen in tegen mondiale wetenschap.''

Ze zijn ook verbaasd dat zo weinig feiten uit het rapport zijn te controleren. Data en interviews zijn nagenoeg niet herleidbaar. Daarom zou het rapport volgens Waterman en Kosters. niet de titel wetenschappelijk mogen dragen.

De deskundigen begrijpen dat er wellicht behoefte is aan andere standaardregels om asbest te saneren. Om die vast te stellen moet er wel nu onderzoek worden gedaan. En de rekening "Die is uiteraard voor partijen die de aanpassing graag willen, Aedes en de corporaties bijvoorbeeld."

Wetgeving