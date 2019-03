Crowdfundingsactie voor juf met MS: 'Ik wil nog zoveel meemaken'

Ze is 30 jaar en sinds 6 maanden de trotse moeder van een dochter. Toch staat het leven van de Rotterdamse Marlika Michielsen sinds kort volledig op zijn kop.

De leerkracht van de Johannes Martinusschool aan de Boezemweg kreeg van de artsen het slechte nieuws dat ze multiple sclerose oftewel MS heeft. Bij deze ziekte worden signalen tussen de hersenen en de spieren niet goed doorgegeven via de zenuwen, waardoor verlamming- en uitvalverschijnselen optreden.

"Ze is nu zeven maanden en dan denk je: waar gaat mijn leven naartoe? Ik wil nog zoveel met haar ontdekken, met mijn man en mijn gezin meemaken."

Rusland

Goede behandelopties in Nederland zijn er eigenlijk niet en daarom wil Marlika stamceltherapie ondergaan in Rusland. Sommige patiënten zeggen daar baat bij te hebben gehad.

De kosten van bijna een ton worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering en daarom is er een crowdfundingsactie voor de behandeling van Marlika gestart.