Dordtse haven helemaal leeg voor The Passion

Het gaat hard in de haven van Dordrecht

De voorbereidingen voor The Passion zijn in Dordrecht in volle gang. De haven van het Maartensgat, aan de voet van de Grote Kerk, wordt speciaal voor de tv-uitzending helemaal leeggehaald.

"De laatste meerpalen en vlonders worden er deze week uit getrokken en op de kades rondom wordt nu de laatste hand gelegd aan noodbestrating", zegt Peter de Vet.

De gemeentelijk projectleider bewaakt de planning. "Alles gaat op schema. Alle bootjes zijn verhuisd en aan het eind van de week zijn we klaar met het leegmaken van de haven."

"Vanaf 10 april", vervolgt hij, "gaan we drijvende pontons in de haven leggen. Hierop komt plaats voor 3500 toeschouwers en het podium van The Passion."

Nog volop aan de bak

Het TV-spektakel over het lijden en de dood van Jezus Christus komt op 18 april live uit Dordt en vooral op 17 april staan er nog véél voorbereidingen op het programma, weet De Vet.

"Ik denk dat er die dag zo'n zeshonderd mensen rondlopen hier". Watersportvereniging Maartensgat zei volgens bestuurslid Jan Landsmeer "volmondig ja" toen de gemeente om medewerking vroeg.

"Natuurlijk heb je liever dat ze een andere haven kiezen, maar dit is het mooiste plekje van Dordt. Het is goed voor de stad en ook voor ons. Naast overlast krijgen we er ook iets voor terug."

De Vet beaamt dat: "De kademuren zijn in twee jaar tijd gerenoveerd. Na The Passion krijgen ze hun definitieve bestrating en komen er nieuwe en langere meerpalen in de haven."