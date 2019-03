Politie haalt 'spookrijder' van Rotterdamse ring

De politie stuurde direct met spoed agenten op de melding af. Ze troffen de automobilist tussen Crooswijk en het Terbregseplein aan. De bestuurder bleek de macht over het stuur te zijn kwijtgeraakt en was met de aanhanger geschaard. Daardoor leek het alsof de combinatie spook reed. Niemand raakte gewond.

De bestuurder is in veiligheid gebracht en de auto met aanhanger is van de weg gehaald. Door het akkefietje ontstond nog wel een zes kilometer lange file.