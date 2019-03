Podcast Rijnmond: 'Opstappen Van Geel bij Feyenoord is geen verrassing'

Het aangekondigde vertrek van Martin van Geel als technisch directeur bij Feyenoord komt voor de mannen in Podcast Rijnmond niet als een verrassing. Ruud van Os, Sinclair Bischop en Frank Stout bespreken zijn vertrek in een extra podcast en praten ook over zijn opvolger.

"Martin van Geel is toch bezweken onder de druk", stelt chef sport Van Os. Zo vindt de chef sport het raar dat Van Geel eerst Jaap Stam als nieuwe trainer van Feyenoord heeft aangetrokken, maar nu vertrekt de technisch directeur.

"Nu krijgt de volgende td te maken met een trainer die hij niet heeft aangesteld. Even ter herinnering wat Van Geel deed met de trainer die hij niet had aangesteld: die donderde hij eruit. Binnen een paar weken was Mario Been vertrokken", zegt Van Os.

Als opvolgers worden Max Huiberts en Ted van Leeuwen genoemd. Maar de beste kandidaat in de ogen van Bischop werkt momenteel op Het Kasteel. "Henk van Stee zou een uitstekende kandidaat zijn. Hij heeft een netwerk en kent de club."

