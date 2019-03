Betrapte inbreker steekt man neer in Rotterdam-Noord

Bij een steekpartij in het noorden van Rotterdam is woensdagmiddag een man zwaargewond geraakt. De steekpartij was op de hoek van de Voorburgstraat en de Insulindestraat.

In de straat was een man bezig om in te breken in een auto. Toen hij betrapt werd, trok hij een mes en begon te steken.

Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De dader is weggerend richting het Vroesenpark.