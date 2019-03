De Jong over Van Geel: 'De kritiek deed iets met zijn welzijn'

"Martin vond dat zijn effectiviteit aan het verdwijnen was. Alles wat hij deed, werd betwist. De hele dag kreeg hij te horen dat hij op moest rotten of juist moest blijven. Dat laatste vond hij eigenlijk nog erger", spreekt De Jong in De Kuip.

Integer en betrouwbaar

Op 1 juli vertrekt Van Geel bij Feyenoord. Dan begint Jaap Stam als trainer, die aangesteld is door Van Geel. Feyenoords nieuwe TD zal dus moeten werken met een trainer, die niet zijn keuze is. De Jong: "De nieuwe technisch directeur zal dit moeten accepteren. Uiteindelijk zal de directie de nieuwe TD aanstellen en dat zullen we doen met mensen die meer of nog meer verstand van voetbal heeft dan wij. Waar wij op letten? Integriteit en betrouwbaar vind ik heel belangrijk als je betrokken bent met de in- en verkoop van spelers."

Niet alleen Van Geel, ook De Jong krijgt veel kritiek. Maar hij is niet bang dat de pijlen zich nu op hem zullen richten. "Het is een soort treintje. Eerst Gio, dan Martin en nu ik. Sinds mijn aanstelling zijn er al zeven andere directeuren bij clubs vertrokken. Ik stel met alles het belang van Feyenoord voorop. Ik ben geen jobhopper en geef ook niet op."