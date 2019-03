Examens geschrapt na vals brandalarm: 'Ik vind het echt niet kunnen'

"Heel veel studenten leren hard om hun examens te halen. Nu moeten al die studenten hun examen opnieuw doen. Ik vind het echt niet kunnen!", vertelt een student van de hogeschool.

"Ik vind het ook een domme actie", vult een andere student aan.

Niet iedereen is zo stellig. "Het is aan de ene kant wel slim als je niet geleerd hebt, maar andere leerlingen hebben er ook nadeel van."



Actie

De school is de valse meldingen zat. "Iemand heeft tijdens het examen gewoon op de knop gedrukt. Dit is totaal onverantwoordelijk", vertelt bestuursvoorzitter Ron Bormans. De hogeschool laat het er niet bij zitten. "We nemen allerlei maatregelen om te kijken of we ze kunnen betrappen, we doen aangifte en zullen er alles aan doen om deze mensen een passende straf te geven."