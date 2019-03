Samenwerking geeft haven Schiedam een 'boost'

Het Gusto MSC-kantoor was de plaats van handeling.

Het gaat goed met de Schiedamse haven. Veel gerenommeerde spelers in de maritieme en offshore sector hebben door onderlinge samenwerking voldoende werk.

Dinsdagavond troffen de spelers elkaar in het hagelwitte kantoor van Gusto MSC. Stadserf Sessie III stond bol van de loftuitingen.

De derde bijeenkomst stond in het teken van de duurzame toekomst van de Schiedamse haven. Waar de werven vroeger ronkten en rookten in Schiedam is het nu vooral hi-tech.

De ingenieurs en hun tekentafels en computers bedienen de hele wereld. Er wordt ook nog gelast en gebouwd voor een wereld die verandert en daarover werd gesproken in het Gusto-kantoor.

"Vooral de sector windmolens levert werk op en er komt schaalvergroting, meer en grotere molens", zegt directeur Van Nood van Gusto MSC.

Hotel

Onderwijs, lokale politiek, omwonenden, bedrijven, belangenorganisaties, zo'n 200 mensen deden mee aan het congres. De rol van de centrale overheid wordt steeds verder teruggedrongen.

"Bedrijven kunnen zelf veel meer dan wanneer de overheid iets bedenkt", zegt wethouder Minhas van Schiedam, "Onderwijs en arbeidsmarkt vinden elkaar en de overheid moet louter faciliteren. De komst van een groot Van der Valk hotel is zo'n voorbeeld. De haven profiteert daar ook van. En uiteraard bouwt Schiedam veel want ook arbeiders moeten wonen".