Amsterdammers 'jatten' kapsalon: 'Typisch Amsterdams...'

Woedend is hij. Witheet. Het bericht dat er in Amsterdam wordt gezegd dat een plaatselijke grillroom 'de uitvinder is van de kapsalon', zorgt ervoor dat bij Jim Buijs bijna de spreekwoordelijke stoom uit de oren komt. Binnenkort komt het tot een confrontatie. Tijdens een radiouitzending in Hilversum.

Eerder deze week ging een foto van oud-raadslid Peter van Heemst over social media met een reclamebord van een Amsterdamse grillroom. Daarin werd de kapsalon een 'Amsterdam speciality' genoemd.



"Wat een onzin", zegt Jim Buijs, compagnon van Devis Bengü, de uitvinder van de kapsalon. "Iedereen weet dat de kapsalon zeventien jaar geleden in Rotterdam is uitgevonden door meneer Bengü. Dat staat zwart op wit."

Buijs vindt het 'typisch Amsterdams' dat ze in de hoofdstad met de Rotterdamse delicatesse aan de haal willen gaan. "Ze kunnen daar zelf niks bedenken en dat steel je maar wat van een ander. En dan brei je er een leugentje omheen. Bah."

Ontstaan

De Kapsalon ontstond in 2002 toen een kapper van de Schiedamseweg, twee deuren van shoarmazaak El Aviva, binnenkwam. "Die kapper wilde wat patat en wat vlees", vertelt Buijs. "En verder moest hij zelf maar kijken wat-ie ervan maakte. Dat werd dus patat, vlees, nog een keer patat en vlees en salade eroverheen. En omdat de kapper het bestelde, werd het een kapsalon genoemd. En dan komt deze man zo maar even langs dat hij de kapsalon heeft uitgevonden. Hou toch op!"

Binnenkort komt het tot een confrontatie als beide heren te gast zijn in een radio-uitzending in Hilversum. "De Amsterdammer zegt inmiddels dat-ie de kapsalon toch niet heeft uitgevonden", vertelt Buijs. "Maar nu roept hij dat de kapsalon lekkerder is in Amsterdam. Is hij hem hier wel eens komen proeven dan? Ze komen in Rotterdam een half uur op de fiets om de kapsalon te komen eten. Doen ze dat daar ook? Ik dacht het niet. Ze verkopen zo'n ding aan een toerist en die neemt twee happen en dan gooien ze hem weg."

Het wordt vast een gezellig gesprek, komende zaterdag.