Marathonloper Marcel (55): 'Rotterdam is altijd een speciaaltje'

RTV Rijnmond heeft zes deelnemers gevolgd tijdens hun voorbereidingen.

Woensdag aan het woord: Marcel Tunderman (55) uit Den Bommel.

Laatste marathon

Marcel hoopt Rotterdam dit jaar voor de zesde keer "te doen", zoals hij het zelf uitdrukt. In 2011 was zijn eerste. In de tussentijd heeft hij er "een kleine 50 gelopen, en eigenlijk is het de bedoeling dat Rotterdam ook mijn laatste wordt".

Marcel was "een eigenwijze voetballer". Daar lag zijn passie, maar uiteindelijk is hij er achter gekomen dat lopen minstens zo leuk is. Met name de lange afstanden.

"Ik vond het in het begin helemaal niet leuk, maar ben gewoon begonnen. Ik heb altijd gezegd dat ik één keer de marathon wilde lopen. En dan loop je 'm uiteraard in Rotterdam....helemaal kapot binnengekomen, binnen de 4 uur, en toen heb ik gezegd ik doe dit nooit meer".

Maar, ...3 weken later schreef Marcel zich in voor de volgende en sinds die tijd is hij "een soort van verslaafd geraakt".

Betovering van het lopen

"Je kunt je tijdens het lopen niet verschuilen achter anderen", zegt Marcel. "Jij loopt daar, je bent met jezelf bezig. Er staan altijd van die bijdehandjes langs de lijn die roepen dat je nog maar een kleine stukje moet, maar uiteindelijk moet jij het doen. Dus dat is het wel....de strijd met jezelf".

Er staan nieuwe uitdagingen te wachten. Marcel wil zichzelf blijven testen en doelen blijven stellen. "Vandaar dat ik heb gezegd, Rotterdam is nu voor mij de laatste wegmarathon".

Marcel heeft inmiddels de ultra's, de langere afstanden, ontdekt en gaat kijken hoe ver hij daarin kan komen.

Toch zal het Marcel aan het hart gaan. "Rotterdam is altijd een speciaaltje. Het wordt de zesde keer. Ik heb over de hele wereld gelopen, maar Rotterdam blijft speciaal. Dus het zal best wel weer emotioneel worden."