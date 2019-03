Metro gestremd na melding over man met vuurwapen, politie treft geen wapen aan

Het metroverkeer rond Marconiplein in Rotterdam is woensdag aan het eind van de middag gestremd geweest. In een van de metrostellen richting Schiedam zou een man met een vuurwapen zijn ingestapt. De politie kreeg daarover een melding.



Politiemensen in kogelwerende vesten controleerden de reizigers. Daarbij werd een man aangehouden die voldeed aan het signalement. Hij bleek geen wapen bij zich te hebben. Daarna is een tunnelbuis doorzocht om te checken of er wellicht een wapen uit de metro was gegooid. Dat bleek niet het geval.

Het metroverkeer is daarna hervat.