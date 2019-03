Moordzaak: 'Joëlle kon niet meer en wilde dood'

De 29-jarige Joëlle is gestorven door zelfmoord. Dat zeggen de advocaten in de strafzaak die in Rotterdam loopt. De moeder en stiefvader van de vrouw staan terecht.

Advocaat Van Halderen las enkele citaten voor van Joëlle. 'Ik kan niet meer, ik wil dood'. Van Halderen: "Ze liet meerdere notities achter met deze strekking. Het was een reële doodswens."

De strafpleiter had een boek meegenomen, dat bij Joëlle thuis was gevonden: De Uitweg, van stichting de Einder. "Daarin wordt een concreet advies gegeven, hoe je aan dodelijke middelen kan komen. In de afscheidsbrief van Joëlle wordt ook het middel pentobarbital genoemd, dat is aangetroffen toen haar lichaam in 2018 werd opgegraven."

Voor justitie is het vinden van de stof juist een bewijs dat Joëlle is vermoord. Haar pleegbroer had verklaard dat zijn zus pillen toegediend had gekregen van moeder Linda H.(60) Dat had Linda namelijk zelf aan hem verteld. Ze waren in China besteld. En wat ontdekte de recherche? Een betaling aan een meneer "Xu" in China, vlak voor de dood van Joëlle.

Shanghai

Maar die 'China-route', daar hadden de advocaten ook wel wat over te zeggen. Marcello Jansen, die Leo den H.(64) bijstaat:"Die betaling is aan iemand in Shanghai. Justitie zegt: kijk, elf kilometer verder staat een pentobarbital-fabriek. Dat is dan bewijs..Ja, dat zou het zijn in de Gobi-woestijn. Maar dit is Shanghai met 25 miljoen inwoners. Het zou eerder vreemd zijn als er geen link met pentobarbital was gevonden."

Beide advocaten wijzen erop dat uit niets blijkt dat het overgemaakte bedrag bestemd was voor euthanasiepillen. Linda zelf heeft gezegd dat zij er jurkjes van had besteld.

Advocaat Jansen ging uitgebreid in op de cruciale verklaring van de pleegbroer van Joëlle. "Ik zeg niet dat hij liegt. Maar de dood van zijn zus kan zoveel emoties hebben gegeven, dat hij ook werkelijk dénkt dat zij is vermoord. In het algemeen is dat bekend, dat mensen justitie willen helpen en dan hun herinnering gaan invullen."

Liegen

Een optie die ook werd genoemd door de advocaten is dat Linda heeft gelogen: zij heeft verteld dat zij Joëlle heeft gedood, om te kunnen zwelgen in de ellende. Jansen: "Deskundigen zeggen dat zij medelijden wil opwekken." Van Halderen: "Deskundigen zeggen dat zij liegt en bedriegt. Waarom zouden we haar nu wel geloven?"

Van Halderen wees er tenslotte op dat het moordonderzoek het gevolg was van een grote zedenzaak in Hoeve Jedidja in Meerkerk. "Er waren daar vier sterfgevallen en steeds was Linda de verzorger. Dan krijg je al snel de gedachte dat zij er iets mee te maken had. Dat heeft wel de sfeer bepaald."