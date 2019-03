Zadelrob Arctic gezond terug in de zee

Ze was een bijzondere gast bij A Seal in Stellendam: zadelrob Arctic. Het beestje dat normaal gesproken rondzwemt bij de Noordpool, is dinsdag na een korte periode van herstel vrijgelaten op het open water van de Noordzee.

Het terugbrengen naar haar eigen leefgebied "bleek logistiek niet mogelijk", meldt de zeehondenopvang. Arctic is ver uit de kust losgelaten, zodat zij hopelijk zo snel mogelijk haar weg naar huis vindt.

Eind februari werd de jonge zadelrob gevonden op het strand in Burgh Haamstede. Arctic was ongeveer een jaar oud, uitgeput en uitgedroogd. Ze is in het opvangcentrum in Stellendam in quarantaine geplaatst.

Snel beter

Na een weekje uitrusten achter de schermen, mocht ze naar een ander verblijf in het bezoekerscentrum. Daar was ze voor het publiek te bewonderen. Haar gezondheidstoestand verbeterde snel.

Het ging zelfs zo goed, dat Arctic dinsdag is vrijgelaten. Omdat vrijlating in haar eigen gebied niet haalbaar was, is besloten de zadelrob via een helikopter ver vanuit de kust in open water in het noorden van de Noordzee vrij te laten.

De opvang verwacht dat ze snel haar weg weer terug zal vinden richting het Noordpoolgebied.