Vijf dagen vol Arabische films in Rotterdam

Er worden genoeg films gemaakt in de Arabische wereld om het festival te vullen, zegt Rosh Abdelfatah, directeur van het festival. "Per jaar worden er in Egypte zo'n honderd films gemaakt", legt Abdelfatah uit. "Het is daar een industrie op zichzelf. Je kan het vergelijken met een soort Bollywood."

Ook in Marokko en zelfs in Syrië worden de laatste jaren veel films geproduceerd.

Mix

"We proberen een breder beeld te geven van wat er in de Arabische wereld wordt gemaakt", gaat Abdelfatah verder. "We hebben een animatiefilm, kort film en documentaires. Maar er zijn ook commerciële films en een thriller. Look at Me is bijvoorbeeld een film over een vader en een autistische zoon, die lang geen contact met elkaar hebben gehad."

Ladies night

Look at Me draait op de Ladies Night van het festival. Die heeft het festival al een paar jaar. "En dan is het niet, omdat we persé mannen en vrouwen van elkaar willen scheiden", zegt Abdelfatah. "Het begon namelijk een paar jaar geleden als grap. Er was toen een film 'alleen voor vrouwen'. Toen bedachten we om deze film alleen aan vrouwen te vertonen. Die was uitverkocht en dat was heel leuk. Dat wilden we houden."

Publiek

Het publiek dat het festival trekt is volgens Abdelfatah zeer divers. "Zo'n zestig procent van het publiek is Arabisch. Daarmee is het een prima mix. De meeste films zijn in het Engels ondertiteld en sommigen zelfs in het Nederlands." De eerste avond van het Arab Film Festival is uitverkocht.