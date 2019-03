De politie heeft vier mannen aangehouden na een vechtpartij in Rotterdam-IJsselmonde. Ze waren met andere mannen op de vuist gegaan in een huis aan de Peitkreek.

Toen agenten kwamen, ging een aantal vechtersbazen er vandoor. Een van hen gooide een wapen weg. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in het huis. Het wapen is in beslag genomen.