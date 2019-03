Maarten van der Weijden zwemt opnieuw Elfstedentocht

De Olympisch kampioen, die jaren in Dordrecht heeft gewoond, had 163 kilometer afgelegd, was 55 uur onderweg en naderde Dokkum toen het misging.

Zijn nieuwe poging doet de zwemmer in juni in plaats van in augustus. De nachten zijn dan korter. Zwemmen in de nachtelijke uren heeft hij vorig jaar als loodzwaar ervaren.

Van der Weijden wil met zijn zwemtocht geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Vorig jaar leverde zijn actie vijf miljoen euro op.