Dutch Windmills plaatsen zich voor play-offs na spannende slotfase tegen Donar

De Dutch Windmills wonnen woensdagavond in het Martiniplaza in Groningen van Donar en kwamen door de overwinning buiten bereik van de ploegen die onder de play-off-streep staan. De ploeg van trainer Geert Hammink teerde in de slotfase voornamelijk op een goede eerste helft waarin de Dordtenaren met 22 punten verschil voorstonden.