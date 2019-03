Dames Sliedrecht Sport met één been in finale om landskampioenschap

De dames van Sliedrecht Sport staan bijna in de finale om de landstitel. Op bezoek in Almelo bij Eurosped wonnen de Sliedrechtenaren met 3-2.

Eenvoudig was de overwinning niet voor de regerend landskampioen. Eurosped pakte de eerste set waarna Sliedrecht Sport in de tweede set weer terug kwam tot 1-1. Set drie ging weer naar de Overijselse ploeg, waardoor Sliedrecht Sport zich weer terug moest knokken en met succes. De ploeg van trainer Vera Koenen had de langste adem en won sets vier en vijf met 25-19 en 15-10.

Door de zege heeft Sliedrecht Sport met nog drie wedstrijden te gaan acht punten voorsprong op de nummers twee en drie in de kampioenspoule. De nummers één en twee van de kampioenspoule strijden in de finale om de landstitel.