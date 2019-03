Dordtse na twintig jaar weer in centrum Rotterdam: 'Het lijkt wel of ik in Amerika sta'

Dordtse Willie na twintig jaar weer in centrum van Rotterdam: 'Het lijkt wel of ik in Amerika sta'

Willie uit Dordrecht kan haar ogen niet geloven. Na twintig jaar is ze weer terug in het centrum van Rotterdam. "Ik weet niet wat ik zie. Ik krijg zere ogen van het kijken."

De Dordtse heeft een ernstig verkeersongeluk gehad, vertelt ze aan verslaggever Erik Lemmers die ze op de Binnenrotte toevallig tegenkomt. Willie lag in coma en moest daarna helemaal opnieuw leren lopen.

Haar wereldje was klein. Maar nu staat toch weer pontificaal in Rotterdam, met een beetje ondersteuning van haar paarse boodschappenkarretje.

"Ik vind het een belevenis, hoor", glundert Willie, die vooral onder de indruk is van alle hoogbouw die rond de Binnenrottte is verrezen. "Al die flats, het lijkt wel of ik in Amerika sta."