Van Gerwen wint ruim van Wright in Ahoy

Michael van Gerwen heeft in Ahoy Peter Wright met grote cijfers verslagen. In het Rotterdamse Ahoy won de Nederlander met 7-1 in de Premier League Darts.

In de beginfase van de wedstrijd liep Van Gerwen heel snel uit op de Brit. Tot en met de 4-0 voorsprong in legs kreeg Wright geen kans van Van Gerwen om via een dubbel uit te gooien. Pas in de vijfde set lag die kans er voor Wright, maar hij miste waardoor de Brabantse darter uitliep tot 6-0. Pas na de 6-0 kon Wright wat terug doen en met de 6-1 een leg op het bord zetten. De Nederlandse titelverdediger maakte het daarna geroutineerd af met de 7-1.

Door de zege is Van Gerwen de koploper in de Premier League Darts met elf punten uit 8 wedstrijden. Rob Cross is de nummer twee van de competitie met evenveel punten maar het legsaldo is in het voordeel van Van Gerwen.

Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld werd in Ahoy afgedroogd door Daryl Gurney. In de strijd tegen degradatie moest de Hagenaar vandaag en morgen winnen en dan nog moest hij wachten op de resultaten van Gurney en Michael Smith. Door de 7-1 nederlaag staat Van Barneveld negende met vier punten uit acht wedstrijden waarmee hij is gedegradeerd.