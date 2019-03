Medewerker Hornbach Alblasserdam vindt enorme spin onder pallet

Dat was flink schrikken bij Hornbach in Alblasserdam. Onder een pallet op de tuinafdeling kwam woensdag plots een knoert van een spin vandaan.

Medewerker Ed Koster pakte direct een lange vaas om de harige, zwarte achtpoot te vangen. Een heldendaad. Want Koster is eigenlijk als de dood voor spinnen. "Maar ik ben niet snel in paniek. Dus snel gehandeld."

Een collega belde de Dierenambulance. Die kwam langs om het beest op te halen. De spin bleek een Macrothele calpeiana te zijn, die voorkomt in Spanje, Italië en Noord-Afrika.

In 2011 werd het eerste exemplaar in Nederland gesignaleerd. De spinnen reizen vaak mee in olijfboompjes. In de buurt daarvan werd dit dier ook bij Hornbach aangetroffen.

Wat er met de spin gebeurd is? De Dierenambulance heeft hem - na het inwinnen van deskundige advies - "op veilige afstand" uitgezet in de natuur. Het dier is giftig, maar niet voor mensen.