Brand verwoest sportkantine in Vlaardingen: 'schade is zó groot'

Eerder deze week was er ook al brand in de sportkantine.

Een brand heeft de sportkantine van de voetbalverenigingen Deltasport en Cion in Vlaardingen in de as gelegd. De brand brak donderdag in de vroege ochtend uit.

Het gebouw aan de Kooikersweg werd eerder deze week ook al getroffen door een brand. De brandweer liet rond 05.30 uur weten dat de kantine van de voetbalclub niet meer te redden is. De hulpdiensten wisten te voorkomen dat de brand zou overslaan naar de naastgelegen tribune.

"Triest nieuws," zegt Jop Heinen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Dit is hetzelfde gebouw waar we eergisteren ook stonden. Toen we vanochtend vroeg om kwart voor vijf de melding kregen bleken de vlammen al uit het pand te slaan."

Volgens Heinen was er geen redden meer aan. "We moeten het gebouw als verloren beschouwen. Door met spoed een groot blusvoertuig uit de haven in te zetten hebben we het gebouw ernaast wel kunnen beschermen." In dat gebouw zitten onder meer kantoren.



Naar de oorzaak van de brand is het volgens Heinen gissen. "Het is wel heel toevallig dat we hier weer staan. Maar de eerste keer was het zeker geen brandstichting, dat hebben we kunnen uitsluiten. Onze onderzoeker is nu ook weer ter plaatse. De schade is alleen zo groot, dat het moeilijk wordt om te achterhalen wat er gaande was."

Omwonenden werd aangeraden ramen en deuren dicht te houden. "We hebben mensen gewaarschuwd, maar de rook is al minder geworden." Er kwamen geen klachten binnen over de rook bij de milieudienst.