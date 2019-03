Ton Pattinama over brand Deltasport: 'Ik dacht eerst aan een geintje'

Het was de tweede keer deze week al dat er brand uitbrak in het houten gebouw aan de Kooikersweg in de Broekpolder. De brandweer sloot brandstichting dinsdag uit. Over de oorzaak nu is nog niets duidelijk. Ook Pattinama tast daarover in het duister.

"Ik kreeg vanochtend om half zes een telefoontje en foto's. Ik dacht eerst eigenlijk aan een geintje. Dat het gefotoshopt was, maar toen kreeg ik meerdere telefoontjes en ben ik als een speer vanuit Spijkenisse hierheen gereden. Tot mijn grote verbazing en verbijstering ligt het hier helemaal plat", zegt Pattinama op Radio Rijnmond.

"Gisteren zaten we al plannen te maken voor de toekomst. Alles werd gestript van binnen. Het was een uniek gebouw als voetbalkantine van Nederland. Dat is nu weg en dat doet wel een beetje zeer."

Het houten clubgebouw van Deltasport en CION stond er al heel lang en was daarmee een beeldbepalend onderdeel van het sportterrein. "Mensen zeggen het is een houten gebouw. Maar met alle respect, het stond hier al veertig jaar."

Hulp

Pattinama voetbalde vroeger jarenlang voor clubs als Excelsior, FC Den Bosch en FC Utrecht. Hij is nu trainer en bestuurslid van Deltasport en krijgt uit alle hoeken veel hulp aangeboden na de brand.

"Onderweg hier naartoe kreeg ik al verschrikkelijk veel telefoontjes en berichten van allemaal andere clubs uit Vlaardingen en zelfs uit Schiedam. Die zeggen: als we wat kunnen doen, gelijk zeggen, niet schromen. We komen gelijk helpen. Het doet me wel goed dat er zoveel verenigingen met ons meeleven."